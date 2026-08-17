Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya merkezli iştiraki Gravity Game Unite (GGU), yeni PC MMORPG oyunu Ragnarok Zero: Global'in, 18 Ağustos 2026'daki resmi lansmanı öncesinde oyuncularla etkileşimi artırmaya yönelik çabalarını hızlandırıyor.

PRNewswire / KUALA LUMPUR, Malezya (İGFA) - Resmi lansman öncesinde, Gravity Game Unite (GGU) çeşitli girişimler aracılığıyla oyuncularla aktif bir şekilde iletişim kurmaktadır. Şirket, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncular için iki adet Açık Beta Testi (OBT) düzenledi.

İlk OBT, seviye atlama sistemi ve yerelleştirme kalitesiyle olumlu geri bildirimler alırken, ikinci OBT ise bağlantılı oyun Get Poring, RO Factory, Ragnarok IP'sindeki ilk Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (UGC) özelliği ve yeni MVP Raid içeriğinin tanıtımıyla dikkat çekti.

GGU, Almanya ve Tayland'da da bir kullanıcı buluşmasını başarıyla gerçekleştirdi. Etkinliğe Gravity'nin Eş CEO'su Yoshinori Kitamura, Gravity Game Unite (GGU) Başkanı Harry Choi ve Yong Nam Kim, Ragnarok Zero: Global'in Yapımcı Yönetmeni katıldı. Etkinlik sırasında ekip, Avrupa ve Asya'daki oyunculara hizmet etme konusundaki vizyonunu ve kararlılığını paylaştı.

Yerel oyuncular, influencer'lar ve medya temsilcilerine oyunun yeni özellikleri ve içerikleri ile birlikte ayrıntılı bir yol haritası tanıtıldı.

Orijinal Ragnarok Online oyununu temel alan Ragnarok Zero: Global, daha rahat ve erişilebilir bir oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmış modernleştirilmiş sistemler sunuyor Özel bölümler Midgard dünyasını daha da genişletirken, yenilenen kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi, otomatik savaş özelliği ve optimize edilmiş seyahat rotaları gibi iyileştirmeler, genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. Oyun ayrıca Tayca, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dahil olmak üzere sekiz dili desteklemektedir.

Ragnarok Zero: Global, 18 Ağustos 2026 tarihinde dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek.

Küresel lansmanı çok yakında gerçekleşecek olan oyunda, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncular yakında Midgard'da yeni bir maceraya atılabilecekler.

Bağlantıda Kalın

Oyuncular, en son haberler ve güncellemeler için Ragnarok Zero: Global'in resmi kanallarını takip edebilirler.

Ön Kayıt: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr15

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal