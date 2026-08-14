Self-custodial kripto cüzdanı Bitget Wallet, içerik üreticileri ve influencer'lar için küresel İş Ortağı Programı'nı başlattı. Program, alım satım işlemlerinde yüzde 60'a varan komisyon ve kart harcamaları için geri ödeme fırsatları sunuyor.

GLOBE NEWSWIRE / SAN SALVADOR, El Salvador (İGFA) - Günlük finansal işlemler için geliştirilen ve varlık kontrolünün kullanıcıda olduğu (self-custodial) kripto cüzdanı Bitget Wallet , alım satım ve ödeme alanlarında faaliyet gösteren içerik üreticileri, topluluk yöneticileri ve influencer'lara yönelik yapılandırılmış kazanç fırsatları sunan global İş Ortağı Programını başlattı. Program, alım satım işlemlerinde %60'a varan komisyonun yanı sıra kart harcamalarına bağlı ayrı bir geri ödeme modeli sunuyor. Böylece Bitget Wallet, affiliate kazançlarını hem kullanıcıların finansal işlemleriyle hem de topluluk içindeki güven ilişkisiyle buluşturan ilk self-custodial cüzdanlardan biri oluyor.

Program iki farklı kazanç modeli üzerinden işliyor. İş ortakları, token swap ve perpetual işlemleri dahil olmak üzere kripto alım satımlarından komisyon kazanırken, yönlendirdikleri her yeni kart kullanıcısı için ayrıca bonus alıyor. Buna ek olarak, söz konusu kullanıcıların devam eden kart harcamalarından üst limitsiz geri ödeme elde edebiliyorlar. Alım satım işlemlerinde sunulan %60'a varan komisyon için herhangi bir minimum işlem hacmi şartı bulunmaması, programı birçok rakip programdan ayrıştıran önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Program, Bitget Wallet'a kayıtlı olan ve aktif bir sosyal medya hesabına veya topluluğa sahip herkesin katılımına açık. Ürünlerin kullanılabilirliği ve ödül yapıları bölgelere göre farklılık gösterebilir ve yerel düzenlemelere tabidir.

Bitget Wallet COO'su Alvin Kan, programla ilgili şunları söyledi: 'Kripto sektöründeki affiliate programlarının çoğu tek bir davranışı ödüllendiriyor; bu da genellikle işlem hacmi ya da yeni hesap kaydı oluyor. Biz ise programı günlük finansal aktiviteler üzerine kurguladık. İçerik üreticilerine hem alım satım hem de ödeme işlemleri üzerinden komisyon kazanma fırsatı sunmamız, kriptonun gittiği yönü, yani günlük finansal kullanımı yansıtıyor. Topluluklarıyla yakın ilişkiler kuran içerik üreticileri, bu dönüşümü gerçek kullanıcılara taşıma konusunda en güçlü konumda. Finansal ürünlere erişim her zaman güven ve topluluk üzerinden yayıldı. Kriptoyu günlük işlemler için kullanacak bir sonraki yüz milyon kişi de büyük olasılıkla onunla zaten güvendikleri biri aracılığıyla tanışacak.'

2018 yılında kurulan ve dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Bitget Wallet; önde gelen token'lardan hisse senetlerine, ETF'lere ve altın gibi tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına kadar 130'dan fazla blockchain üzerinde bir milyondan fazla kripto ve tokenize varlığa erişim sağlıyor. Bu erişim, kurumsal düzeyde merkeziyetsiz alım satım agregasyon motoru üzerinden sunuluyor. Platform; ödeme, varlıklara erişim ve piyasa altyapısı alanlarında Visa, Mastercard, Robinhood, Ondo, Ripple, Circle ve Tether dahil yüzlerce iş ortağıyla birlikte çalışıyor.

Bitget Wallet, sektörde nadir görülen bir noktada konumlanıyor: Günlük finansal işlemlerin tamamına yönelik geliştirilen self-custodial bir platform olarak kapsamlı bir ödeme altyapısı sunuyor. Bu altyapı; 50'den fazla pazarda sunulan ve dünya genelinde 150 milyon iş yerinde kullanılabilen kripto kartı , Asya-Pasifik ve Latin Amerika'daki yerel ödeme ağlarına bağlı QR ödemeleri ve dünya genelinde yüzlerce finans kuruluşuna ulaşan banka transferlerini kapsıyor.

Platformdaki ödeme işlemlerinin hacmi kısa süre önce alım satım işlemlerini geride bırakırken, kart harcamaları 2026'nın ilk yarısında üç katına çıktı. Bu ödeme ekosisteminin temelini ise blockchain ağlarını, kart ağlarını, stablecoin ihraççılarını ve bankaları birbirine bağlayan ödeme altyapısı Onchain Ödemeler Matrisi oluşturuyor. Altyapı bugüne kadar 177 milyar doların üzerinde stablecoin işlem hacmi gerçekleştirdi.

Daha fazla bilgi için Bitget Wallet web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BİTGET WALLET HAKKINDA

Bitget Wallet , günlük finansal ihtiyaçlar için geliştirilen self-custodial bir kripto cüzdanıdır. Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı; dijital dolarlarını saklamak, göndermek ve harcamak, aynı zamanda global piyasalara erişmek için Bitget Wallet'ı kullanıyor.

Platform; stablecoin ödemelerini, Visa ve Mastercard kripto kartlarını, yerel kripto satın alma ve nakde çevirme seçeneklerini, 100'den fazla itibari para birimi desteğini, getiri ürünlerini ve 130'dan fazla blockchain üzerindeki 1 milyondan fazla kripto ve tokenize gerçek dünya varlığına erişimi tek bir hesapta bir araya getiriyor.

Kullanıcılar varlıklarının kontrolünü tamamen ellerinde tutarken; varlıklar donanım destekli anahtar güvenliği, bağımsız güvenlik denetimleri, gerçek zamanlı risk izleme sistemleri ve 300 milyon dolarlık Kullanıcı Koruma Fonu ile korunuyor.

Daha fazla bilgi için web3.bitget.com/tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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