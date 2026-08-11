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{ #HavaSavunma } GÖKSUR'dan Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü olan deniz platformlarına oyun değiştiren hava savunma yeteneği. . Denize yakın, alçaktan uçan hedeflere GÖKSUR ile tam isabet ???? ???? { #AirDefense } A game-changing air defense capability from GÖKSUR for the naval platforms: pic.twitter.com/dijMLfkcMW

Paylaşımda, GÖKSUR'un özellikle denize yakın ve alçak irtifada seyreden hedeflere karşı etkili müdahale kabiliyeti vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GÖKSUR hava savunma sisteminin Mavi Vatan'ın caydırıcı gücünü oluşturan deniz platformlarına sağladığı yeni nesil hava savunma yeteneğini öne çıkardı.

ASELSAN, GÖKSUR hava savunma sisteminin deniz platformlarına kazandırdığı kabiliyete dikkat çekti. Sistem, denize yakın ve alçak irtifada uçan hedeflere karşı hava savunma imkânı sunuyor.

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