Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olduğunu hatırlatarak, Konya Bilim Festivali'nin de her yıl büyüyen içeriği ve artan ziyaretçi sayısıyla bilimin toplumun her kesimine ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Konya Bilim Festivali'nin Konya'nın bilim ve teknoloji alanındaki birikimini ortaya koyan önemli organizasyonlardan biri haline geldiğini belirten Başkan Altay, bu yıl da ziyaretçileri dolu dolu bir festival programının beklediğini kaydetti.

'BİLİM VE TEKNOLOJİ MERAKLILARINI YİNE KAPSAMLI BİR PROGRAMLA BULUŞTURACAĞIZ'

Başkan Altay, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek 11. Konya Bilim Festivali'nin, dört gün boyunca onlarca farklı etkinliğe ev sahipliği yapacağına değinerek, 'Bu yıl 11'incisini gerçekleştireceğimiz Konya Bilim Festivali'nde bilim ve teknoloji meraklılarını yine kapsamlı bir programla buluşturacağız. 200'ün üzerinde bilimsel etkinliğin yanı sıra uygulamalı atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar, Türk Yıldızları, Çelik Kanatlar ve drone gösterileri, simülatörler ve dijital deneyim alanlarıyla ziyaretçilerimiz bilimi deneyerek ve uygulayarak keşfetme imkanı bulacak. Ayrıca, Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisindeki öncü kurum ve kuruluşları da festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Konya'dan ve çevre illerden bu yıl da yoğun bir katılım bekliyoruz. Festivalimiz ile bilime ve teknolojiye yönelik ilgiyi daha da güçlendirmeyi, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel meraklarını destekleyerek onları yeni keşiflere yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle 20-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Konya Bilim Festivali'mize tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin farklı şehirlerinden bilim meraklılarını Konya Bilim Merkezi'mize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

200'ÜN ÜZERİNDE BİLİMSEL ETKİNLİK ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek 11. Konya Bilim Festivali, dört gün boyunca bilim ve teknoloji alanında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 200'ün üzerinde bilimsel etkinliğin yanı sıra uygulamalı atölyeler, planetaryum film gösterimleri, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve dijital deneyim alanları ziyaretçilerle buluşacak.

SeraLab, DreamLab, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, teknoloji, tasarım ve sanat gibi farklı disiplinlere yönelik oluşturulacak alanlarda katılımcılar, bilimsel keşif süreçlerine aktif olarak dahil olabilecek. Çocuk Oyun Alanı, Mini İnşaat Alanı, Trafik Parkı, Engelsiz Çadır ve Aile Oyunları gibi özel alanlar da farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik deneyimler sunacak.

Festival boyunca ziyaretçiler, bilimsel çalışmaları izlemekle sınırlı kalmayacak; deneyerek, uygulayarak ve üreterek bilimin farklı alanlarını yakından keşfetme imkanı bulacak.