Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Güney Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle hayata geçirilen engelli araç tamir ve bakım atölyesi, engelsiz yaşam merkezi bünyesinde hizmete açıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik kurulan atölye, haftanın beş günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, ALO 153 Çağrı Merkezimiz üzerinden kayıt oluşturarak belediye ekiplerimizden destek alabilecek. Belediye ekiplerimiz, talep üzerine engelli bireylerin araçlarını adreslerinden teslim alacak, bakım ve onarım işlemlerinin ardından tekrar kendilerine ulaştıracak. Gerekli durumlarda vatandaşa yedek araç temin edilecek.

"AMACIMIZ, ARAÇ KAYNAKLI MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRMAK"

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü İsmail Günay, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“6 Şubat depremi sonrası kentimizde birçok vatandaşımız uzuv kaybı yaşadı. Öncesinde de zaten engelli bireylerimizin günlük yaşamlarında çeşitli zorluklar vardı. Bu atölyeyle, onların en temel ihtiyaçlarından biri olan tekerlekli sandalye ve engelli araçlarının bakım ve onarımını hızlı ve ücretsiz bir şekilde sağlamak istiyoruz. Amacımız, araç kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldırmak. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Belediyemiz tüm süreci karşılayacak.” dedi.

"ENGELLİLERİMİZ MAĞDUR OLMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Atölyede görev yapan Adıyaman Belediyesi personeli, Elektrik Teknikeri Abuzer Önel ise, engelli bireylerin araçlarının bakım ve onarımı için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yapıyorum. Burayı hizmete açarak engelli vatandaşlarımızın araçlarının bakım, onarım ve tamirat işlerini üstlendik. Amacımız, özellikle ampute kardeşlerimizin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm desteği sağlamak. Araçlarının bakım ve onarımlarını yaparken, ihtiyaç durumunda kullanabilecekleri yedek araçlar da temin ediyoruz. 'Engellilerimiz mağdur olmasın' diye gece gündüz çalışıyoruz."