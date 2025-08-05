Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEMSAN tarafından geliştirilen “Akıllı Sokak Aydınlatması” projesini duyurdu. Aydınlatma direkleri, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarjı, ücretsiz internet, güvenlik kamerası, dijital bilgi ekranı ve güneş enerjisi gibi özelliklerle donatılarak şehir yaşamını daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirecek.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 Ağustos 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEMSAN’ın geliştirdiği “Akıllı Sokak Aydınlatması” projesini tanıttı.

Geleneksel aydınlatma direklerini çok yönlü teknoloji merkezlerine dönüştüren bu yenilikçi çözüm, şehir hayatını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

ÇOK YÖNLÜ TEKNOLOJİ

Akıllı direkler, yalnızca ışık kaynağı olmaktan çıkarak; elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj istasyonları, ücretsiz internet erişimi, güvenlik kamerası, dijital bilgi ekranı ve güneş enerjisiyle çalışma gibi özellikler sunuluyor.

https://twitter.com/TCEnerji/status/1952627554386395383

Bakanlık, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bu yerli ve yenilikçi çözümün yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek, projenin ülke genelinde yaygınlaşacağını belirtti.