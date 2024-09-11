Türkiye’nin en büyük peyzaj ve süs bitkiciliği fuarı PSB Anatolia’nın 7’ncisi Sapanca Kırkpınar’da Büyükşehir’in ev sahipliğiyle kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sektörün en büyük fuarı olan PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın 7’ncisi gerçekleştirilen törenle dünyaya kapılarını açtı.

Sapanca Kırkpınar’da sektörün nabzının atacağı fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SÜSBİR Başkanı Savaş Akçam, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, siyasi parti il temsilcileri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

30 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı “Uluslararası İhtisas Fuarı” olma özelliği taşıyan dev fuara bu yıl 200 firma katılıyor. 20 farklı ülkeden alım heyetinin yer aldığı fuarda iç ve dış mekân süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar binlerce kalem, yenilikçi ve dikkat çekici ürün görücüye çıktı.

Kapsamı itibarıyla Türkiye’de sektörün en büyük ve dünyanın sayılı fuarlarından biri olan PSB Anatolia’nın, 11-14 Eylül tarihleri arasında 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da bu sektörde üretilen her ürünü katma değere dönüştürerek geliştireceklerini söyledi.

Sektörün en önemli şansının Sapanca’mızın yapısının buna uygun olması olduğunu kaydeden Başkan Alemdar, "Yıllarca ithal ettiğimiz ürünleri artık bizler yetiştiriyoruz. Bu konuda sadece yetiştirmek yetmez. Ürettiğimiz her ürünü katma değere çevirerek geliştirmek durumundayız. Bu hususta şehir olarak uluslararası alanda ve ülkemizde önemli bir paya sahibiz ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası önem kazanmış, fuarla inşallah üretimi ve satışı geliştireceğiz. Bu fuarın gerçekleşmesinde tüm paydaşlarımızın katkısı büyük. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“BU FUAR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, “Fuarımızın bu yıl 7’ncisini düzenleniyoruz. 60 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen fuarımızla sektörde Türkiye’nin en büyüğü pozisyonundayız. Bu yıl 20 ülkeden alım heyeti gelecek. 200 firma fuara katılıyor. Ben firmalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman ise, “Bugün burada etki yaratan PSB Anatolia fuarında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Doğamızı da korumak adına böylesi fuarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu fuarın dünya için kırmızı kod kavramını dikkate alarak geleceğe yönelik önemli bir adım olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Alemdar ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından fuar alanını gezerek 200’e yakın firmanın yer aldığı stantlardaki ürünleri inceledi.