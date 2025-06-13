Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası 15 Haziran Babalar Günü’nde, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkılarını senfonik ortamda yorumlayacak. İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki konser saat 20.30’da başlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası, 15 Haziran Babalar Günü’nde, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkılarını senfonik ortamda yorumlayacak

“En Baba Şarkılar” adını taşıyan konser, 15 Haziran Pazar akşamı saat 20.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek. “Sandalyeni kap gel” çağrısını taşıyan konserde, Türk halkının gönlünde “Baba” olarak kabul edilen iki dev isim Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkıları senfonik ortamda seslendirilecek.

EN SEVİLEN ŞARKILAR

Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Babalar Günü’nü “En Baba Şarkılar” konseri ile taçlandıracak. “Baba” konseptini ön plana çıkaran konserde, yorumlarıyla Türk halkının gönlüde taht kurmuş ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Müslüm Gürses ile Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkıları seslendirilecek.

“En baba konser bu konser” dedirtecek etkinlik senfonik ortamda seslendirilecek şarkılara ayrı bir renk ve yorum getirecek. 25 kişiden oluşan Konservatuvar Oda Orkestrası’nı şef Engin Şen yönetecek. Konserin müzik yönetmenliğini Alkın Toy yapacak.

‘SANDALYENİ KAP GEL’

Öte yandan Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik “Sandalyeni Kap Gel” çağrısını taşıyacak. Kamp sandalyesi ile alana gelecek olan vatandaşlar, kurulacak sahne önünde konseri keyifle izleme şansı yakalayacak. Birlik ve beraberliğin Kocaeli’ndeki simgesi olan Milli İrade Meydanı söz konusu anlamlı etkinlikle bir kez de Babalar Günü’nde anlam bulacak.