14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü’nü şirket çalışanlarıyla kutlayan Turkcell, 2019’dan bu yana sürdürdüğü ‘Eğitime Dönüştür’ projesinin bir ayağı olan etkinlikte, İstanbul, Ankara ve Trabzon’da en az 50 kilo tekno atık toplayan üç çalışanını ödüllendirdi.İSTANBUL (İGFA) - 2019’dan bu yana devam eden ‘Eğitime Dönüştür’ projesinin bir ayağı olan Turkcell'in sürdürdüğü etkinlikte, İstanbul, Ankara ve Trabzon’da en az 50 kilo tekno atık toplayan üç şirket çalışanı ödüllendirildi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’de müşterilerinden tekno atık toplayan ilk telekom şirketi olmanın yanı sıra, tüm bayilerinde toplama çalışması yapan tek operatör olduklarını belirterek, "‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında şu ana dek yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. 450 kadar çocuğumuza da nitelikli eğitim desteği sağladık. Tekno atıklarla eğitime destek projemiz sadece 14 Ekim’e özel değil. Yıl boyunca dileyen herkes, mağazalarımıza tekno atıklarını getirebilecekler. Projeye ve etkinliğimize destek veren tüm Turkcell çalışanlarına yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.