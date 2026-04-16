ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler paylaştı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ÖĞRENCİNİN PROFİLİNDE RODGER AYRINTISI

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın dijital incelemelerinde, WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Rodger'e atıf içeren bir görsel kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Uğur Mersinli'nin gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı kaydedildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, kamera kayıtları dahil tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, mevcut bulgular ışığında saldırının terör bağlantılı olmadığı, bireysel bir eylem olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Emniyet, kamuoyuna yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yaşanan olayda, sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde, kendisi de öğleden sonra okula devam eden 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencim,m evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girerek rastgele ateş etmek suretiyle okulda katliam yapmıştı. Olayda, 8'i öğrenci, 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ile sekiz öğrencinin isimleri şöyle: Ayla Kara, Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil, Kerem Erdem Güngör.

Bunun yanı sıra saldırıda 6'sı yoğun bakımda, 3'ünün durumu kritik 13 yaralı var.