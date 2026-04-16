İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tüm kurumların sahada olduğunu, okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve sürecin çok yönlü yürütüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için başsağlığı dilenirken, yaralılara acil şifalar temenni edildi. Olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla birlikte sahada olduğu ve sürecin güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Bakanlık, olayla ilgili mülkiye ve polis başmüfettişlerinin görevlendirildiğini, adli sürecin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdüğünü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise idari inceleme başlattığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da saldırıdan etkilenenler için psikososyal destek çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürlerinin yer alacağı geniş kapsamlı bir güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Okulların ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtilirken, sosyal medyada provokatif içeriklere karşı siber devriye faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar ve provokasyon girişimlerine karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

