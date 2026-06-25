Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un yaşamını yitirmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralanmasıyla ilgili yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi.

ANKARA (İGFA) - Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026'da meydana gelen ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen inceleme sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy yaralandı. Yapılan incelemelerde Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi.

Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama çalışması yürütmediğinin tespit edildiği belirtilirken, belediyenin 'araç yetersizliği' savunmasının da resmi tutanaklarla çürütüldüğü ifade edildi.

Toplanan belge ve ifadeler doğrultusunda olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması konusunda kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.