Son Dakika
TMMOB Şehir Plancıları Odası 'nden Kentsel dönüşümle ilgili fllaş açıklama
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte TMMOB'un yaptığı uyarılar ve yapılması gerekenler...
EMLAK 17.03.2023, 12:53 Murat Aydın
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte TMMOB açıklamasında; Kentsel Dönüşüm; askeri alanları, tarım ve mera alanlarını, 2B arazilerini rezerv yapı alanı ilan edip TOKİ eliyle yapılaşmaya açmak, gelir elde etmek amacıyla bu alanları özelleştirip lüks rezidanslar, AVM`ler inşa etmek değildir" dedi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 17 Mart 2023
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|13:18
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|24
|42
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|24
|31
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Gaziantep FK
|24
|25
|13. Ankaragücü
|23
|25
|14. Kasımpaşa
|24
|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|24
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Keçiörengücü
|25
|46
|4. Pendikspor
|25
|44
|5. Rizespor
|24
|43
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Göztepe
|25
|35
|10. Boluspor
|24
|35
|11. Bandırmaspor
|24
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|28
|13. Altay
|25
|25
|14. Adanaspor
|25
|25
|15. Erzurumspor
|24
|21
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|25
|17
|18. Altınordu
|24
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Newcastle
|25
|44
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|26
|41
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|26
|35
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|27
|27
|14. Nottingham Forest
|26
|26
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. West Ham United
|26
|24
|18. Bournemouth
|26
|24
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|25
|33
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|25
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Real Valladolid
|25
|28
|15. Espanyol
|25
|27
|16. Cadiz
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
|20. Elche
|25
|13
Yeni Sayımız Tümü
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016