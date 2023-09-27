Hızla artan aidat bedelleri aile bütçelerini zorluyor. Yönetim şirketleri, asgari ücret zamları sonrası artan personel giderlerini ve alınan hizmetlere gelen zamları gerekçegöstererek aidat ücretlerini ciddi oranda yükseltti. Yakın zamana kadar ev kiralayabileceğimiz fiyatlar şimdi aidat ücreti olarak karşımıza çıkıyor.

Artan maliyetlerle birlikte, site aidatlarında son 2 yıldır ciddi bir artış söz konusu olduğunu söyleyen Yatırım Uzmanı Dr. Mustafa Koç ak “Birçok sitede aidatlar artık 4-5bin TL’yi buldu. 2021 yılında 4-5bin TL’ye iyi bir site dairesi bulunabiliyorken, şimdilerde dairenin sadece aidatı bu seviyelerde. Vatandaşlar daire kiralarken aidatları da artık dikkate alıyor. Bununla birlikte kira bedellerine yılda 1 artış yapılırken, site aidatları 2023 yılında, temmuz ayındaki artışla beraber 2 kere artmış oldu” diye konuştu.

İSTANBUL'DA FİYATLAR UÇUYOR

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.

3 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aidatlar yüzünden pek çok site sakini ve yönetim mahkemelik oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı duruma el koydu. Üç Bakanlığın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışmanın hayata geçmesinin ardından site yönetimleri bakanlık tarafından denetlenecek. Yönetim profesyonellere devredilecek. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

TAVAN SINIR GÜNDEMDE

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.

KAT MÜLKİYETİ YASASI DA DEĞİŞECEK

Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.