Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak iddia: Seçimde MHP ve İYİ Partiyi geride bırakacağız

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak iddia: Seçimde MHP ve İYİ Partiyi geride bırakacağız

CHP'nin Bahçelievler Belediye Başkanı Emine Gülüzar Emecan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bahçelievlerde Emine Gülizar Emecan'a karşı sempati geçen her gün artarken, seçimlerde iddialı olduğunu gösteriyor.

Emecan'ın seçimi başarıyla bitirip Bahçelievlere Belediye Başkanı olması bekleniyor. Vatandaşlar, bir Bahçelievler'e bir bayan elinin değmesinden mutluluk duyacaklarını ifade ederken, Emecan da halkla ilişkilerini aralıksız sürdürüyor.