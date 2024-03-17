CHP'nin Bahçelievler Belediye Başkanı Emine Gülüzar Emecan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bahçelievlerde Emine Gülizar Emecan'a karşı sempati geçen her gün artarken, seçimlerde iddialı olduğunu gösteriyor.
Emecan'ın seçimi başarıyla bitirip Bahçelievlere Belediye Başkanı olması bekleniyor. Vatandaşlar, bir Bahçelievler'e bir bayan elinin değmesinden mutluluk duyacaklarını ifade ederken, Emecan da halkla ilişkilerini aralıksız sürdürüyor.
Bahçelievler'deki İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret Eden Emine Gülüzer Emecan'a ilgi yoğundu. Emecan Ziyareti sırasında gördüğü ilgiden dolayı dernek yöneticisi ve katılımcılarda teşekkür etti. "Güçlü toplumun simgesi sivil toplum örgütleriyle bir aradayız!" diyen Gülizar Emecan, "İftar sonrası İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ettik. Dernek Başkanı Okan Özcan’a, yönetimine ayrıca birbirinden kıymetli Trakyalı komşularımıza güleryüzleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Bu güzel ilçeyi birlikte yöneteceğiz, 31 Mart’ı zaferle taçlandıracağız" ifadesini kullandı.