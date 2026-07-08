Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 36. NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan'a bakanlar ve üst düzey yetkililer eşlik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.