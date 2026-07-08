Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda bulunan Bilâl-i Habeşi Camii'nde minare, imam lojmanı ve cemaat bulunmasına rağmen uzun süredir görevli imamın olmaması, yayla sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, camiye imam atanmasını istiyor.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda bulunan Bilâl-i Habeşi Camii, tüm fiziki imkânlara sahip olmasına rağmen uzun süredir görevli imam bulunmaması nedeniyle gündeme geldi.

2010 yılında hizmete açılan camide minare, imam lojmanı ve ibadet için gerekli fiziki şartlar bulunurken, ezanlar merkezi sistem aracılığıyla okunuyor. Ancak camide kadrolu imamın görev yapmaması nedeniyle dini hizmetlerin düzenli şekilde yürütülemediği ifade ediliyor.

Özellikle yaz aylarında yaylaya gelen vatandaşlarla birlikte cami cemaati de artarken, bölge sakinleri imam eksikliğinin bir an önce giderilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, vakit namazlarının düzenli kıldırılması, Kur'an eğitimi ve dini rehberlik hizmetlerinin sağlanabilmesi için Karagöl Bilâl-i Habeşi Camii'ne imam görevlendirilmesini istiyor.

Yayla sakinleri, imam lojmanının da hazır olduğunu belirterek, gerekli atamanın yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Yetkililerden konuyla ilgili yapılacak açıklama ve atama süreci merakla bekleniyor.