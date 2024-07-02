Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda 81 ilin "Gönül Elçileri" olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ailenin güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatı olduğunu vurgulayarak, "Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir." dedi.

Sanatçı Alişan'ın sunumunu yaptığı programda konuşan Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu temelin, gün geçtikçe yurt içi ve yurt dışında hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlendiğini görmek, mutluluk verici." dedi.

Koruma altındaki çocukların bakım şartlarının 2000'li yıllarda yetersiz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile dünyadaki iyi örnekleri de değerlendirerek, çocuklarımızı koğuş tipi yurtlardan kurtardık ve sevgi merkezli evlere yerleştirdik. Bir çocuk için olabilecek en huzurlu ve güvenli ortamın, bir aile ortamı olduğu düşüncesiyle, koruyucu aile sistemini güçlendirdik. Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projemiz neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayımız 2002'den bu yana 515'ten,10 bin 256'ya yükseldi." diye konuştu.

"NE MUTLU Kİ KORUYUCU AİLE KAPASİTEMİZ HER SENE YAKLAŞIK YÜZDE 12'LİK BİR ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Bu çocukların 1124'ünün özel gereksinimli olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki koruyucu aile kapasitemiz her sene yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vali eşlerinin "Gönül Elçileri" olarak bu iyilik hareketinin lokomotif gücünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, "İllerinizde koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileler ile buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız. Koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne ortak olacağız. Bu çerçevede en fazla koruyucu aileye sahip olan ve bugün ödül alacak Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi ve bu illerde görev yapmış tüm vali eşlerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruyucu ailelik konusundaki destekleyici uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Rehber Koruyucu Aile Uygulaması, Koruyucu Aile Akademisi gibi uygulamaların, koruyucu aile olmayı düşünen yeni gönüllüleri teşvik edeceğine ve uygulamayı yaygınlaştıracağına olan inancını dile getirerek, "Korucuyu ailelerin, çocukların yarınlarına güvenilir bir el uzattığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Hayatlarına dokunduğunuz çocuklarımızın benliğinde, yalnızlığın mahzunluğu değil, sevginin ve aidiyetin gücü kök salıyor. Merhamet ve şefkatiniz, minik kalplerinin etrafına acı geçirmez, sağlam bir zırh örüyor" diye konuştu.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, programda yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin, ailesinden uzak düşen çocuklara evini açmaktan öte, sevgi ve şefkat dolu bir yuva, güvenli bir gelecek sunduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin, çocukların hayatlarına dokunarak, sağlıklı ve mutlu birer birey olarak yetişmelerini sağladıklarını belirten Göktaş, himayeleriyle "Gönül Elçileri Projesi"ne destek olan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, çocukların geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu anlattı.

Koruyucu anne Aylin Bilekli ve korucuyu aile yanında yetişmiş Melih Kubanç'ın da birer konuşma yaptığı programda Emine Erdoğan, koruyucu ailelik çalışmalarıyla ön plana çıkan Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin vali eşlerine plaket takdim etti.

Emine Erdoğan, Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrouei ve plaket alan gönül elçileri ile fotoğraf çektirdi. Programda, Koruyucu Aile Belgesel Filminin tanıtımı ve Oya Kayacık Belgeseli de gösterildi. Belgesel sırasında izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Devletin himayesi altındaki 8-12 yaş arası çocuklardan oluşan TRT Mersin Çocuk Korosu'nun da mini bir konser verdiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.