Karşıyaka deplasman mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Emil Rajkovic, 'Deplasmanda da savaşmanın, takım halinde ribaund almanın ve kazanmanın bir yolunu bulmak zorundayız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında deplasmanda Karşıyaka'ya uzatmada 107-101 kaybeden TOFAŞ'ta Başantrenör Emil Rajkovic karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını deplasmanda da kazanmanın bir yolunu bulmak zorunda olduklarını belirten Rajkovic, şu ifadeleri kullandı; 'Deplasmanda da savaşmanın, takım halinde ribaund almanın ve kazanmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Zorlu bir maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzde de yoğun bir periyot var. Cholet Basket ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için üst üste 2 maç oynayacağız. Salı akşamı evimizde oynayacağımız play-in serisinin ilk maçı bizim için çok önemli. Bu maçta taraftarlarımızın tüm salonu doldurmalarını ve bize desteklerini göstermelerini rica ediyorum.'