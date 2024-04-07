SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak şekilde yüzde 11,68'lik ek zam yapılmış ve bu sayede maaşlar yüzde 49,25 artırılmıştı. Bu zam ile birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL seviyesine yükselmişti.

Peki şimde ne olacak. Piyasada sürekli gelen zamlar ile geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için şimdi ne düşünülüyor. İkramiye ve promasyon yapılmayacağı ortaya çıkarken, emekli maaşları Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yeniden artacak.

Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında gelecek maaş zammını beklerken, birçok sosyal güvenlik uzmanı da TÜİK'in 3 aylık enflasyon verileri ışığında gelecek 6 aylık enflasyon tahminlerini yapmaya başladı.

SGK Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında TÜİK'in 3 aylık enflasyon verileri üzerine 2024 yılı için 6 aylık enflasyon tahminlerini açıkladı.

2024'ün ilk üç aylık enflasyonun geçen yıla kıyasla yüksek çıkmasına dikkat çeken Bal, “Bu veri, geçen yılın altı aylık enflasyonunu aşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ilk altı ay için enflasyon oranımızın yaklaşık olarak yüzde 25'e çıkabileceğini öngörüyorum.

Eğer bu yaklaşık yüzde 25'lik bir rakam olursa, refah payıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 30-35'lik bir artış gerekecektir” şeklinde konuştu.

Bal'ın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmin ettiği emekli maaşı tahminen yapılacak yüzde 35'lik enflasyon oranı ile 13 bin ile 13 bin 500 TL aralığında olacak.