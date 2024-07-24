VakıfBank, SGK emeklilerine özel hazırladığı kampanyasını devreye aldı. Kampanya kapsamında emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacaklar toplam 24.000 TL'ye varan ödeme imkanından yararlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, SGK emeklilerine özel olarak düzenlediği kampanya ile emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak müşterilerine toplam 24 bin TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

30 Eylül 2024’e kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesine ek olarak, 12 ay boyunca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve/veya Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık kart bazında toplamda maksimum 500 TL olmak üzere 12 bin TL'ye varan nakit ödeme avantajı sağlanıyor.

Kampanyadan SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabiliyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin, VakıfBank Mobil'de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de kredi kartı için 2 ayrı kampanyaya katılması gerekiyor. Emekliler “Hemen Katıl” butonu aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde işlemi aktive edebiliyor.