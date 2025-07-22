Enerji kesintileri, üretimin sürekliliği açısından sanayi tesislerinden sağlık kuruluşlarına kadar her sektörü tehdit ederken, Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber’den dikkat çeken bir uyarı geldi.BURSA (İGFA) - Karabiber, enerji sürekliliğinin yalnızca bir konfor unsuru değil, kritik bir zorunluluk olduğunu belirtti.

“Enerji kesintileri, işletmelerin bel kemiğini kıran en büyük tehdittir. Üretimin durması, kritik hizmetlerin aksaması ya da güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması gibi risklere karşı hazırlıklı olmak artık sadece akıllı bir tercih değil, bir zorunluluk,” diyen Karabiber, jeneratörlerin bu noktada hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

“Fabrikalarda yaşanan bir elektrik kesintisi yalnızca üretimi durdurmaz; milyonlarca liralık kayıplara, iş gücü kaybına ve hatta yasal yaptırımlara neden olabilir” diyen Karabiber elektrik kesintilerin sağlık hizmetlerini de aksattığını belirtirken, “Hastanelerde jeneratör, yaşamın yedeğidir. Ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis gibi hayati alanlarda kesintisiz güç, hayat kurtarır” dedi.

Otel ve AVM gibi hizmet sektörlerinde de jeneratör sistemlerinin itibar ve güvenlik açısından kritik olduğunu belirten Karabiber, şu ifadeleri kullandı:

“Misafir memnuniyetinin ön planda olduğu otellerde bir kesinti, müşteri güvenini sarsar. AVM’lerde ise yangın alarmlarından kasa sistemlerine kadar tüm altyapıların kesintisiz çalışması yasal bir zorunluluktur. Jeneratörsüz bir güvenlik sistemi düşünülemez.”

Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, yanlış jeneratör seçiminin de işletmeler için büyük riskler taşıdığını belirterek, uzman kurulum ve danışmanlığın önemine dikkat çekerken de “Yanlış kapasiteyle kurulmuş bir jeneratör sistemi, arıza riskini artırır” dedi.