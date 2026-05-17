Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Yeni hatla birlikte Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ulaşımına nefes aldıracak önemli projelerden biri olan Arnavutköy-Halkalı Metro Hattı'nda çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, hatta test ve devreye alma süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, yeni sistemin hizmete girmesiyle ulaşım sürelerinde ciddi kısalma yaşanacağını ifade etti.

Projeye göre Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya, Halkalı ile Gayrettepe arasındaki yolculuk süresi ise 57 dakikaya inecek.

Tamamı yer altında inşa edilen hattın, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring metro hattı olacağı belirtilirken, projenin İstanbul'un trafik yükünü azaltması ve toplu ulaşım konforunu artırması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, 'İstanbul'un ulaşımına hız, konfor ve nefes olacak bir eser daha' ifadelerini kullanarak hattın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.