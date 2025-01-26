Elazığ-Harput İl Yolu ile yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edilirken, seyahat süresi de 30 dakikadan 8 dakikaya düştü. Açılışı yapılan yolla birlikte karbon salınımının 315 ton azaltılması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Harput İl Yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu gibi önemli projelerle şehirlerin ulaşım altyapısını güçlendirip yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer aldıklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Harput sadece taştan örülmüş duvarlar ve tarihi yapılar değildir elbette. Anadolu'nun kadim kültürünü günümüze taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan bir köprüdür. Milli ve manevi değerlere her daim sahip çıkan Elazığ'ın AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri vardır. Hamdolsun son 23 yıldır ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde hayali de düşü de gerçeğe döndürdü. Hayaldi gerçek oldu. Elazığ'ın tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için nice projeler gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Elazığ'ın ulaşım ağını ilmek ilmek ördük" diye konuştu.

Elazığ-Harput İl Yolu'nun şehirde hayata geçirilen en önemli projelerden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15,6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 kilometre kısalttıklarını söyledi. Altyapı ve yapım çalışmaları devam eden Elâzığ 2. Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağladıklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, "Elâzığ'ın nüfusunun yüzde 70inin yaşadığı; Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, Yeşilkent, TOKİ Konutları, Sürsürü ve Üniversite mahalleleri ile Malatya, Keban ve Pertek gibi merkezlerden gelen trafiğe de hizmet verecek bir yol tesis ettik" dedi.

Hizmete sunulan 13,6 kilometrelik yol sayesinde; eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 315 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını yaptığımız yol kesintisiz bir lojistik akışıyla başta narenciye gibi tarım ürünleri olmak üzere ihracat faaliyetlerini geliştirerek bölgedeki ekonomi hacmin büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.