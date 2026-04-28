Birleşik Metal-İş Sendikası, 28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma Günü'nde ülke genelindeki fabrikalarda basın açıklaması yaparak; iş güvenliği, denetim ve sendikal haklar için mücadele çağrısı yükseltti.

BURSA (İGFA) - 28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü kapsamında Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından örgütlü olunan fabrikalarda vardiya giriş ve çıkışlarında basın açıklaması okundu. Arıtaş Kriyojenik, Asil Çelik, S.C.M., Standex, Türk Prysmian Kablo fabrikalarındaki metal işçileri Ankara'da hakları için direnişini sürdüren ve açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçilerine destek mesajı gönderdi.

İSİG Meclisi verilerine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de her gün ortalama 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 2025 yılında ise en az 2105 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında çocuk işçilerin de bulunduğuna vurgu yapılarak, MESEM uygulamalarına eleştiri yöneltildi.

Açıklamada, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunun altı çizilerek, işverenlerin gerekli önlemleri almadığı ve devletin yeterli denetimi sağlamadığı koşullarda ölümlerin arttığı ifade edildi. Soma, Ermenek, Davutpaşa ve Hendek gibi olaylar hatırlatılarak, cezasızlık politikalarının sürdüğüne dikkat çekildi.

Sendika, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin taşeron sisteminden çıkarılması, etkin ve bağımsız denetim mekanizmalarının kurulması, meslek hastalıklarının gerçek verilerle tespit edilmesi ve tüm sorumluların adil şekilde yargılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkının önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı. Güvencesiz çalışma koşullarına karşı örgütlenmenin hayati önemde olduğu açıklamada, 'Yaşamak ve yaşatmak için mücadele edeceğiz' denildi.