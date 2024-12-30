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Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.