Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 43,6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle giren Egeli ihracatçılar, ihracatlarını 50 milyar dolara taşımak için Ticaret Bakanlığı’nın devlet desteklerinden azami yararlanmak istiyorlar.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği üye firmalara sağladığı hizmetleri ve Ticaret Bakanlığı’nca uygulanan devlet yardımlarını ve Yeşil Mutabakata Uyum Desteği - Responsible® Programı konuları iş insanlarına aktarılması amacıyla düzenlediği “Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları”nı 17 Haziran 2025 Salı günü Afyon Ticaret ve Sanayi Odası – Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

“Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları”nı sonraki durağı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek.

Son 1 yıllık süreçte İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla’daki ihracatçılarla bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri, Afyonkarahisar ve Kütahya buluşmalarıyla görev bölgesindeki illerde ilk turu tamamlamış olacak.

Türkiye’nin 2025 yılı sonu için belirlediği 280 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada devlet desteklerinin kaldıraç görevi üstleneceğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Afyonkarahisar 2025 yılının 5 aylık döneminde ihracatını yüzde 32’lik artışla 137 milyon dolardan 182 milyon dolara taşıdı. Kütahya ise; yüzde 2’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 172,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2025 yılının ikinci yarısında başarı grafiklerini yukarı taşımalarını ve Türkiye’nin 280 milyar dolarlık ihracat hedefine azami katkı sunmalarını amaçlıyoruz. Devlet destekleri sunumlarımızdan sonra iki ilimizin ihracatına büyük katkı sağlayan 27 firmamız için ödül töreni düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.