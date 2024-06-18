Sektörlerin yaşadığı ara eleman istihdam problemini çözmek için mesleki eğitime yönelik kapsamlı projeler gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde “Ege Dış Ticareti” paneli düzenledi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’deki tüm sanayi sektörlerinde ara eleman açığı önemli bir sorun oluşturuyor ve gün geçtikçe nitelikli ara eleman ihtiyacı artıyor.

Sektörlerin yaşadığı ara eleman istihdam problemini çözmek için mesleki eğitime yönelik kapsamlı projeler gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde “Ege Dış Ticareti” paneli düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi'nin 2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydederek, "Sanayi cephesinde kalifiye eleman açığını her fırsatta dile getiriyoruz. Sanayi yaşam eğrisine göre hangi sektör hangi işçilik maliyeti ile yaşayabilir, daha yüksek ücretler hangi sanayi ile yaratılır çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Emek yoğun sektörlerimiz 500 doların üstündeki asgari ücreti tolere edemiyor. Sektörlerimizin rekabetçi olabilmesi için belli bir skalada ücret ödenmesi gerekiyor. İşsizliğin asıl nedeni budur. Bazı sektörler 500 dolar üstü asgari ücreti kaldıramaz. Sanayide reforma ihtiyacımız var. Sektörlerimizin meslek liseleriyle bağlarını kuvvetlendirmesi, meslek liselerimizin teşvik edilmesi, desteklenmesi, özendirilmesi için projeler yürütüyoruz. IMF’in raporuna göre önümüzdeki dönemde işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkilenecek. 4-5 yıl içinde yapay zeka pazarı 2 trilyon dolar civarında astronomik bir değere ulaşacak. Meslek liselerimizin müfredatlarını hem sektörlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hem de yapay zeka, e-ticaret, sürdürülebilirlik ile entegre etmeliyiz.” diye konuştu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Sektörlere nitelikli ara eleman yetiştiren bir kurumuz. İşsizliği kanalize edecek mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. İzmir kadar ara elemana ihtiyacı olan başka bir şehir daha yok. Birçok organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler var. Öğrencilerimiz meslek yüksekokullarına ağırlık vermeli. Mesleki eğitime yönelik algı değiştirilmeli. Meslek yüksekokulları olarak sektörlerin ara eleman ihtiyacını karşılamak durumundayız. Bu algının yıkılması lazım. Kurumumuzda dış ticaret programımız var. Gençlerimizi sektörlerin beklentisine uygun yetiştiriyoruz. EİB ile protokol yaptık. Devlet Destekleri ile Dahilde İleme Rejimi derslerini müfredata dahil ettik. Her hafta bir uzmanımız gelerek dersler verdi. Devlet Destekleri ile Dahilde İleme Rejimi derslerini alan öğrencilerimiz EİB’te stajını yapıyor.” dedi.