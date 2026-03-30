Ege Gastronomi Turizmi Derneği'nin genel kurulunda tek listeyle seçime gidildi. Sezer Altan başkanlığa seçilirken, yeni yönetim güçlü isimlerle şekillendi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Ege Gastronomi Turizmi Derneği'nin Olağan Genel Kurulu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Antepli Ramazan Usta'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde, sektörün yakından tanıdığı isimlerden Sezer Altan, derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Genel kurulda divan başkanlığı görevini Yunus Karakaya üstlenirken, divan üyeliklerinde Hürol Dağdelen ve Cihat Taysi yer aldı. Toplantı, katılımcıların yoğun ilgisi ve birlik mesajlarıyla dikkat çekti.

Seçim sonucunda oluşan yönetim kurulunda; Sezer Altan'ın yanı sıra Volkan Altıntaş, İsmail Yılmaz, Turğul Yörümmez ve Hasan Gömlekçi asil üyeler arasında yer aldı. Yedek listede ise Gazi Terzi, Bülent Elmas, Bekir Gökdemir ve diğer isimler görev aldı.

Denetim kurulunda Yunus Karakaya, Hürsel Dağdelen ve Suheda Gül asil olarak belirlenirken, yedek listede Kemal Mustafa Bayraktaroğlu ve diğer isimler yer aldı.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Altan, güçlü mesajlar verdi: 'Ege mutfağı yalnızca bir lezzet mirası değil, aynı zamanda kültürümüzün ve turizmimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu mirası daha geniş kitlelere ulaştırmak, gastronomi turizmini güçlendirmek ve bölgemizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için kararlılıkla çalışacağız. Sektörde birlik ve dayanışmayı büyüterek, genç girişimcileri destekleyen, üreticiyi koruyan ve yerel değerleri ön plana çıkaran projelere imza atacağız. Bu görevi bir makam değil, büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz.'

Genel kurul, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, yeni yönetimin Ege gastronomi turizmine yön verecek çalışmalara imza atması bekleniyor.