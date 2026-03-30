Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla düzenlediği 'Vefa ve Onur Gecesi' programında önceki dönem başkanlarını bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - DAĞDER Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, hem geçmişe duyulan vefanın hem de kurumsal birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir göstergesi oldu. Geceye, önceki dönem DAĞDER başkanlarından Tarık Yılmaz, Ali Şahin, Bilgin Seymen, Yüksel Acar, Mustafa Kahraman, Erkan Aydın, Yüksel Yaşar, Yaşar Türk ve İsmail Aydoğdu katıldı.

Kurulduğu günden bu yana dağ yöresi insanının sesi olan, birlik ve dayanışmanın simgesi hâline gelen DAĞDER, 40 yıllık geçmişini bu anlamlı organizasyonla taçlandırdı. Programda, derneğin bugünlere gelmesinde emeği bulunan isimlere teşekkür edilirken, geçmiş dönemlerde ortaya konulan hizmet ve katkılar da saygıyla yad edildi.

Gece kapsamında, DAĞDER'in hafızasında müstesna bir yere sahip olan kurucu Başkan merhum Sait Acar, merhum başkan Cemil Ünsal, merhum başkan Ali Kaya da rahmet ve minnetle anıldı.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, gecenin yalnızca bir yıl dönümü programı olmadığını; aynı zamanda emek, fedakârlık, aidiyet ve vefa duygusunun en güzel şekilde ifade edildiği özel bir buluşma ve kültüre ait anıların canlandığı nostaljik bir gece olduğunu vurguladı.

Başak, DAĞDER'in köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Samimi ve duygu yüklü anların yaşandığı '40. Yıl Vefa ve Onur Gecesi', geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurarken, DAĞDER camiasının ortak hafızasını ve birlik ruhunu bir kez daha pekiştirdi.