Bursa’da faaliyet gösteren Eflatun Yoga&Yaşam Okulu, 1-31 Ekim Ayı Dünya Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyerek, PEMBE EKİM’e destek veriyor.BURSA (İGFA) - Çoğunluğu kadınlardan oluşan öğrencilerinin meme kanseri farkındalığı kazanması amacıyla Podyum Park’taki stüdyolarında ‘yoganın iyileştirici gücü’ temalı derslerin yanı sıra Mudanya Belediyesi ve Onkoday ile yaptığı işbirliğiyle ücretsiz yoga dersleri veriyor.

Eflatun Yoga&Yaşam Okulu EğitmeniBurcu Saraçoğlu Aşan, yoga okulu öğrencileri ve eğitmenlik eğitimi mezunları ile birlikte yaptığı ilk etkinlikte; yoganın zihin ve beden üzerindeki iyileştirici gücüne dikkat çekerek, “Özellikle son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar bize yoganın pek çok hastalığın yanı sıra kanser hastaları için de şifa veren bir etkisi olduğunu söylüyor” dedi. Saraçoğlu Aşan, meme kanserli kadınlarda yoga yapmanın psikolojik olarak rahatlama sağlayabileceğine ve durumu kabullenmeyi kolaylaştırabileceğine işaret ederek ‘Meme kanseri günümüzde hala her sekiz kadından birini etkilemekte ve kadınlar arasında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Biz de Bursa’nın en köklü yoga okulu olarak, Pembe Ekim’e destek olmak istiyoruz. Ekim ayında geçmişte ya da bugün kanser hikayesi olan kızkardeşlerimize stüdyolarımızdaki yoga, meditasyon ve nefes çalışmaları içeren derslerimizi ücretsiz açmanın dışında, Mudanya’da ve Onkoday’da yapacağımız yoga derslerimize de bu konuda farkındalık yaratmak isteyen herkesi davet ediyoruz’ diye konuştu.

Bu yıl Pembe Ekim için Eflatun Yoga&Yaşam Okulu, aşağıdaki etkinlikleri sosyal sorumluluk kapsamında hastalık riskini azaltmak için katılımcıları düzenli fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriyor.

10 Ekim Perşembe Saat 10.15 Eflatun Yoga Stüdyosu_Podyum Park

12 Ekim Cumartesi - Saat 17.00’de Mudanya Mütareke Binası Önü

17 Ekim Perşembe Saat 10.15 Eflatun Yoga Stüdyosu_Podyum Park

22 Ekim Salı – Saat 19.00 – Onkoday Cafe

24 Ekim Perşembe Saat 10.15 Eflatun Yoga Stüdyosu_Podyum Park

31 Ekim Perşembe Saat 10.15 Eflatun Yoga Stüdyosu_Podyum Park

(Ücretsiz derslere katılım için rezervasyon hattı: 0542 2349642)