AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP’nin dış politikada bölgesel ve küresel dengeleri okuyamadığını, jeopolitik öngörüden yoksun olduğunu belirterek, Türkiye’nin aktif diplomasisini eleştirmek yerine sorumlu bir muhalefet sergilemesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP’nin dış politika yaklaşımını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yönetiminin “eski ezberleri tekrar ettiğini” ve ne bölgesel gelişmeleri ne de küresel dengeleri kavrayabildiğini ifade eden Genel Başkanvekili Ala, CHP’nin jeopolitik öngörü ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışına sahip olduğunu savundu.

https://twitter.com/efkanala/status/1934963851927158893

CHP’nin dış politikaya dair bir vizyon sunamadığını ve Türkiye’nin dünya çapında takdir kazanan diplomasisini eleştirdiğini belirten Ala, “Ortadoğu yangın yerine dönerken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çok taraflı liderler diplomasisi ile Türkiye, bölgesel ve küresel etki alanını genişletiyor. Yeni bir stratejik paradigmanın inşası için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.