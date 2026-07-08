Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu kapsamında düzenlenen Robotik Kodlama Kursu, çocukları teknolojiyle buluştururken geleceğin becerileriyle tanıştırıyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, robotik kodlama eğitimlerinde algoritmik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirirken, teknolojiyi üreten bireyler olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin Yaz Okulu bu yıl da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Yıl boyunca çocukların ve gençlerin kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında gelişimlerini destekleyen Efes Selçuk Belediyesi, yaz tatilinde de öğrencilerin zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için birbirinden farklı kurslar düzenliyor.

7-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan Yaz Okulunda basketbol, voleybol, halk oyunları, modern dans, satranç, robotik kodlama, İngilizce, resim ve çeşitli müzik eğitimleri yer alıyor. Çocukların hem sosyal becerilerini geliştirmeleri hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini keşfetmeleri amacıyla hazırlanan program kapsamında eğitimler başladı.

Gitar, piyano, keman, çello, bateri, darbuka, erbane, bendir ve hang drum gibi müzik branşlarının yer aldığı Yaz Okulu'nda bu yıl Robotik Kodlama Kursu da öğrencilerle buluşarak teknolojiye ilgi duyan çocuklardan yoğun ilgi gördü.

KODLAMANIN TEMELLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Robotik Kodlama Öğretmeni Azra Şeşen, verilen eğitimin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek; 'Robotik Kodlama eğitimi bizim için çok önemli. Bu eğitim sayesinde çocuklarımız yalnızca kodlamanın temel mantığını öğrenmiyor; aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve çözüm odaklı bir bakış açısı da kazanıyor. Böylesine önemli bir eğitime çocuklarımızın ulaşabilmesi çok değerli. Bu imkânı sağladığı için Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' dedi.