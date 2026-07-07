YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) tarafından verilen sertifikaların ortak kalite standartlarına kavuşturulduğunu açıkladı. Yeni uygulamayla sertifikalar e-Devlet üzerinden düzenlenebilecek ve doğrulanabilecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) tarafından yürütülen sertifika programlarında yeni bir dönemi başlatıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, SEM'ler tarafından verilen sertifikaların ortak kalite standartlarıyla buluşturulduğunu belirterek, bundan böyle sertifikaların e-Devlet'te 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hizmetleri' başlığı altında düzenlenebileceğini ve doğrulanabileceğini duyurdu.

Başkan Özvar, bu adımın, daha önce hayata geçirilen Mikro Yeterlilikler Çerçevesi'nin devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, yaşam boyu öğrenme alanında yetkinlik odaklı dönüşümün daha da güçlendirileceğini ifade etti. Yeni uygulamanın, sertifikaların güvenilirliğini artırması ve standart bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.