Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri olan Edis, etkileyici sahne şovları ve hit şarkılarıyla 28 Şubat Cuma akşamı yeniden Volkswagen Arena sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kariyerine başladığı günden bu yana müzik dünyasında büyük bir etki yaratan Edis, gerek sahne performansları gerekse müzikal yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sahne şovu denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan sanatçı, her konserinde seyircisine yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu konserde de farklı dans türlerini bir araya getiren yeni koreografi çalışması ve kalabalık sahne ekibiyle görkemli bir performansa imza atacak.

Sahne ışıklandırmaları ve görsel efektlerle zenginleştirilen gösteri, Edis'in hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek bu unutulmaz Edis konseri, 28 Şubat Cuma akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Gecenin temposunu yükseltmek için özel olarak düzenlediği hit şarkılarını seslendirecek Edis ayrıca, müzikseverler için büyük bir sürpriz yaparak henüz yayımlanmamış yeni şarkılarından birini de ilk kez sahnede paylaşacak.

Volkswagen Arena, muhteşem akustiği ve geniş kapasitesiyle bu görkemli geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Edis'in sahne enerjisiyle birleşen atmosfer izleyenlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser deneyimi yaşatacak.

Biletler hızla tükeniyor, bu eşsiz müzik ve dans şölenine tanıklık etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!