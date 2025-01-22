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Başkan Ayaydın, "Edirnespor'u kayyuma götürmek bize yakışmazdı.Sonunan kadar Edirnespor'u ayakta tutmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Genel Kurul’a tek aday olarak katılan Onur Yaren Ayaydın Edirnespor'un tekrar başkanı olarak seçildi.

Toplantıda, kulübün geleceğini belirleyecek olan seçim süreci de tamamlandı.

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