İstanbul Maltepe'de çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında geri dönüştürülebilir atıklar yeniden değerlendirilerek tokaya dönüştürüldü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Toka Yapımı Atölyesi', Feyzullah Mahalle Evi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte tekstil atıkları yeniden değerlendirilerek tokaya dönüştürüldü. Atölyeye katılan mahalle sakinleri, hem keyifli vakit geçirdi hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı.

Katılımcılar, günlük hayatta ortaya çıkan atıkları nasıl dönüştürebileceklerine dair pratik bilgiler edinirken, çevre duyarlılığına da güçlü bir mesaj verdi. Maltepe Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerle sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.