Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, gerçekleştirilen toplantıda Yenimuhacir Spor’un geleceği için önemli kararlar aldıklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, düzenlenen toplantıda Yenimuhacir Spor’un geleceğine dair önemli kararlar alındığını duyurdu.

Gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve kulübün başarısının artırılması amacıyla belirlenen yol haritası doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Başkan Kıral, gençlerin spora teşvik edilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve kulübün sportif başarısının artırılması yönünde bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, "Hep birlikte daha güçlü bir Yenimuhacir Spor için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca, altyapı çalışmaları, genç yeteneklerin keşfi, tesislerin geliştirilmesi ve kulübün daha ileriye taşınması konularında atılacak adımlar masaya yatırıldı.