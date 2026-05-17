AFAD koordinasyonunda Edirne'de gerçekleştirilen Bölge Düzeyi Sel ve Taşkın Tatbikatı'nda, olası afet senaryolarına karşı yüzlerce personel ve çok sayıda araçla geniş kapsamlı müdahale çalışması yapıldı.

EDİRNE (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Edirne'de bölge düzeyinde sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 9 destek il de katıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın 'Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye' hedefi doğrultusunda düzenlendiği belirtilerek, ekiplerin olası afet ve acil durumlara hızlı, etkin ve koordineli müdahale kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Senaryoya göre, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden Edirne'ye saniyede toplam 1800 metreküp su girişinin beklendiği ve ardından metrekareye 95 kilogram yağış düşmesi sonucu kentte sel ve taşkın meydana geldiği varsayıldı. Bu kapsamda hem saha hem de masabaşı uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikatta 996 personel, 146 araç, 15 bot, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil baz istasyonu ve Kızılay ikram aracı görev aldı. Ekipler, olası afet durumlarına yönelik 18 saha olay sürümü ve 622 masabaşı olay sürümü üzerinden müdahale çalışmaları yürüttü.

AFAD yetkilileri, tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, afetlere hazırlık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.