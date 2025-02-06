Edirne'de Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Boztepe, Türkmen, Akçeşme ve Kılıçköy’e yapılacak olan jeotermal enerji projesi ve seracılık faaliyetleri ile yazılı bir açıklama yaparak, projenin rant için olan bir proje olduğunu öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe, Türkmen, Akçeşme ve Kılıç Köyü büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya.

Söz konusu iddiaları Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı gündeme getirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdağlı, Paşada Web Portal Hizmetleri ve Dijital Yayıncılık Ltd. Şti.'nin 21 Ocak 2025 tarihinde jeotermal enerji projesi ve seracılık faaliyetleri için yeni bir başvuruda bulunduğunu ancak bunun köy halkı için yeni bir tehdit olmadığını belirterek, şirketin 18 Temmuz 2023’te de aynı projeyi sunduğunu ve büyük tepkiler üzerine ÇED sürecinin durdurulduğunu anımsattı.

Projenin aynen tekrar gündeme getirilmesine tepki gösteren Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, "Halkın endişeleri, bilim insanlarının uyarıları, daha önce verilen hukuki kararlar tamamen yok sayıldı. Bu durum, köy halkı tarafından kötü niyetin en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu oyunu görmezden mi gelecek?" diye sordu.

TOPRAKLARIMIZ, SUYUMUZ VE GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE!

Boztepe, Türkmen ve Kılıç Köyü, sulu tarım yapılan en verimli topraklardan biri olduğunu kaydeden Dr. Özdağlı, "Buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, bamya ve karpuz gibi temel tarım ürünleri burada yetiştiriliyor ve ülkenin tarımsal üretimine önemli katkılar sağlanıyor. Ancak şirketin sunduğu jeotermal enerji projesi, bu toprakları tarımsal üretimden koparma riski taşıyor. Çünkü proje birinci sınıf tarım arazileri ve meralar üzerinde gerçekleştirilecek! Bu, basit bir çevre sorunu değil, bir yaşam meselesidir! Bölgedeki çiftçiler, hayatlarını bu topraklara adamış, atalarından kalan mirası çocuklarına bırakmak için yıllardır emek vermiştir. Ancak rant hırsı, bu emeği ve alın terini hiçe sayarak toprağı, şirketlerin kontrolüne bırakmak istemektedir! Öyle 50-60 dönüm yerde değil.Toplamda 5850 dönüm arazide jeotermal ısıtma ile yerin 1000 metre altından sıcak su çıkarıp seracılık faaliyeti yapacakmış .İşletme maliyetleri düşünülürse baştan fiyasko! Milletvekillerin ve yetkililerin “sera yapacağız” söylemleri sadece bir aldatmacadır! Bu proje, köylünün toprağını özel sektöre devretmekten başka bir anlam taşımamaktadır!" diye konuştu.

SU KAYNAKLARIMIZ KURUTULACAK MI?

Başkan Özdağlı yazılı açıklamasında şu sorulara dikkati çekerek "Tarım mı, rant mı" sorusunu yöneltti:

"Boztepe Köyü’nün içme suyu bile yaz aylarında kesintiye uğruyor.Bölgede su kıtlığı yaşanırken, jeotermal proje için gerekli olan suyun köy kaynaklarından karşılanması planlanıyor! Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Halkın içme suyuna ulaşmakta zorlandığı bir yerde, şirketlerin çıkarları uğruna bu kıymetli kaynağın tüketilmesine nasıl izin verilebilir?

Kaldı ki, jeotermal sondajlar sonucu çıkan sıcak suyun atıklarının nasıl bertaraf edileceği bile belirtilmemiştir! Yüzeye çıkan sıcak suların tarım arazilerine sızması, su kaynaklarını kirletmesi, toprak yapısını bozması olası bir felakettir! Bu, sadece Boztepe’yi Türkmen’i Akçeşmeyi ve Kılıç köyü değil, tüm bölgeyi etkileyecek büyük bir çevre krizidir!

Bu proje, Anayasa’nın 17., 45., 56. ve 169. maddelerine açıkça aykırıdır! Anayasa’nın 17. maddesi, insanların maddi ve manevi varlığını koruma hakkını garanti altına alır. Peki, halkın geçim kaynağının elinden alınması, hayatlarının kökünden değiştirilmesi, maddi ve manevi varlığa zarar vermek değil midir? 45. madde, tarım arazilerinin ve meraların amaç dışı kullanımını yasaklar!Tarım arazisine sanayi tesisi kurmak hangi mantıkla meşru görülebilir? 56. madde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korur! Ancak bu proje, tarım arazilerini yok edecek, su kaynaklarını tüketip kirletecek ve insan sağlığını tehlikeye atacaktır! 169. madde, ormanları ve doğal alanları koruma zorunluluğunu getirir.Jeotermal projeler sonucunda ekosistemin nasıl zarar gördüğü bilimsel olarak defalarca kanıtlanmıştır!

Peki, bu kadar açık bir hukuksuzluk karşısında devlet nerede? Yetkililer neden sessiz? Boztepe halkı ata topraklarını korumak için direnmeye kararlıdır!Bu topraklar, atalarımızın alın teriyle sulandı, bizim emeğimizle büyüdü! Bir avuç şirketin kâr hırsına kurban gitmesine asla izin vermeyeceğiz!"