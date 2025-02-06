RUMELİSİAD, Bursa Yenişehir Havaalanı’na öncülük etmek adına 6-9 Şubat’ta KKTC de gerçekleştireceği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için 140 kişilik kafilesini Bursa'dan kaldırdığı uçak ile götürdü.BURSA (İGFA)- RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hava ulaşımının bu potansiyeli destekleyecek en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Başkan Evke, Bursa gibi bir şehir, güçlü bir hava ulaşım ağına sahip olmayı hak ettiğini belirterek, "Yenişehir Havaalanı’nın daha etkin kullanılması, hem iş dünyası hem de turizm açısından büyük bir kazanım olacaktır. Bu doğrultuda, RUMELİSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

YENİ SEFERLER BİRAN ÖNCE BAŞLAMALI!

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, Bursa Havaalanı’ndan belirli destinasyonlara yönelik uçuşların, iş dünyasının yoğun talep gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi noktalara düzenli uçuşlarla başlatılıp; Balkan ülkelerine yönelik direkt uçuşların da biran önce hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Murat Evke, bu girişimin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Bursa’nın ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini ifade ederek, “Bursa, sanayi ve ticaretin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de bir cazibe merkezi. Yeni uçuşlarla birlikte, hem iş dünyasının hem de turistlerin Bursa’ya erişimi kolaylaşacak. Bu da şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” dedi.

RUMELİSİAD’ın girişimi, Bursa iş dünyası ve halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İş insanları, hava ulaşımının kolaylaşmasının ticari faaliyetlere hız kazandıracağını belirtirken, vatandaşlar da seyahat imkanlarının artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.