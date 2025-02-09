Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, ilçelerde ve beldelerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve ortak projelerin planlanması amacıyla ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yapılan toplantıya Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ve Yeni Karpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, yaptığı açıklamada, halkın beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başan Gencan Akın, "İlçeler ve belde belediye başkanlarımızla birlikte periyodik olarak bir araya gelerek çalışmalarımız konusunda bilgilendirme ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu toplantımızda da belediyeler arası iş birliğinin artırılması, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini ele alarak, gündemi değerlendirdik. Hep birlikte Edirne’ye değer katacak projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.