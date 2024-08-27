Bölgenin önemli etkinliklerinden biri olan fuar için firmalara çağrıda bulunan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman “Katılımınız bizim için değerlidir.” DediErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Daha önce 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanan ancak tarihi değişen İpsala 23. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı bu yıl 18 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Trakya bölgesinde her yıl büyük bir heyecanla beklenen festival ve fuarın konser programı henüz açıklanmazken, hem yerel sanatçı ve grupların sahne aldığı hem de sevilen pek çok ünlü sanatçıyı ağırlayan, aynı zamanda yurt dışından gelen ekipleri de bölge halkıyla buluşturan etkinlik, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Yine bölgenin önemli değerlerinden olan Kel Aliço anısına düzenlenen “Kel Aliço’yu Anma Yağlı Güreşleri” de etkinlik kapsamında 20 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek

Türkiye’nin toplam çeltik üretiminin; yüzde 41’inin yapıldığı Edirne, bu miktarla geçen yıl 1. sırada yer almıştı. Edirne genelinde çeltik üretiminin en fazla olduğu ilçe İpsala, yaklaşık çeyrek asırdır sürdürdüğü bu etkinlikle hem tarımsal gelişmeleri yakından takip ediyor ve yön veriyor hem de sosyal ve kültürel değerleri canlı tutarak, geleceğe taşıyor. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman 5 gün boyunca İpsala Fuar Alanı’nda devam edecek “İpsala 23. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı”nda yer almak isteyen firmalara çağrıda bulunarak, “Fuarımızda yer almak isteyen firmalar, belediyemize ait telefon numaramızla irtibata geçebilirler. Katılımınız bizler için değerlidir!” ifadelerini kullandı.