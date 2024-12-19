Edirne'de CHP’li belediye başkanlarının başlattıkları her ay bir belediyede buluşma geleneğine Havsa Belediyesi ev sahipliği yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü Havsa’da bir araya geldi.



CHP'li başkanlar Havsalı esnafı da ziyaret ederek Havsa Belediyesi’nde buluştu. Toplantıda ; ortak projeler ve bölgesel sorunlar değerlendirilerek, dayanışma ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.