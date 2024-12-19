Edirne'nin Keşan ilçesinde korkuya neden olan olayda çoklu suçtan aranan şahıs yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Edirne İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Öldürme" suçundan 16 yıl 11 ay hapis cezası, Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve Edirne 1.Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan A.E. isimli şahıs, Keşan'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahısla ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra zanlıyı Edirne Cezaevine gönderdi.