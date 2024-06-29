Edirne'de Şabanmera- Koruklu bölgeleri arasında çıkan anız yangınında, alevler ormanlık alana sıçradıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Şabanera ve Koruklu bölgeleri arasında hasadı yapılmış bir tarlada çıkan yangın, köylülerin müdahalesi ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangının haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Alevlerin daha sonra ormanlık alana da sıçraması ile yangın giderek büyüdü

Keşan Belediye İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ve Çanakkale’den gelen yangın uçağı ve helikopterinin müdahalesi ile yangın söndürülerek 18.00 sıralarında kontrol atına alındı.

Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.