Edirne’de 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Şed Kuşanma Töreni düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de düzenlenen Şed Kuşanma Töreni'nde yılın ahileir sçeilen Edirne'nin ilk kadın ahisi Şükran Çetin ile Ali Bıyık'a, üzerinde "Ahlak, adalet, devlet, akıl, ahilik" yazılı kuşak takdim edildi.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ahilik geleneği ile birlikte bizi biz yapan ahlakın yanı sıra paylaşma, dayanışma, cömertlik gibi değerlerin önemine de vurgu yaptı.

Vali Sezer; “Ahilik geleneği 1200’lü yıllarda başlamış ve halen devam eden bir gelenektir. Bu geleneğin içerisinde bir ruh var. Bu ruhun devam ettirilmesi, toplumun inşa edilmesi adına çok önemli.” diye konuştu.