Edirne'de düzensiz göçle mücadele devam ediyor, 28 göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak, Havsa ve Merkez ilçelerinde yapılan ayrı ayrı operasyonlarda toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde yapılan bir operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Suriyeli düzensiz göçmen yakalanırken, Merkez ilçesi Eskikadın Köyü'nde yapılan bir başka operasyonda ise farklı ülkelerden toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan tüm göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.