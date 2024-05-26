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Durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.

Bu koridor Avrupa'nın önemli parçası olacak... Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak

Bu koridor Avrupa'nın önemli parçası olacak... Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak