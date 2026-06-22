Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi'nde bir sitede çıkan yangında evleri zarar gören ailelere yardım elini uzattı.

BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği fiziki yatırımlarla ilçeyi geleceğe taşıyan Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşların zor günlerinde yanında oluyor.

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda Millet Mahallesi'nde bir sitede çıkan yangından etkilenen ve evleri zarar gören ailelere yardım elini uzattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 dairenin etkilendiği yangının yaralarını sarmak için harekete geçti. Ekipler, yangın sonrası ortaya çıkan enkazı kepçe ve kamyonlarla kaldırarak vatandaşlara destek oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her zaman ilçe halkının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda Yıldırım'da dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Hemşehrilerimizin sadece iyi günlerinde değil, zor zamanlarında da yanlarında olmak en önemli sorumluluğumuz. Yangından etkilenen ve evleri zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İhtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza el uzatmaya ve destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Yangından etkilenen aileler ise desteklerinden dolayı Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.